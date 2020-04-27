Başkan Dr. Büyükkılıç: Sağlık sistemimizle dünyaya örnek oluyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kayseri'deki koronavirüs tedbirlerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Ben bir doktor olarak sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve 1 milyonluk sağlık ordusuna teşekkür ediyorum." dedi.

'Sağlık sistemimizle dünyaya örnek oluyoruz'

Geçmiş yıllarda sigorta ve devlet hastanelerinde görev yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Nöroloji uzmanı olarak geçmiş yılların hastanelerinde görev yaptığım dönemle bugün arasında uçurumlar kadar fark var. Allah'a şükürler olsun ki dünyadaki sağlık sistemleri ile mukayese edilecek bir konuma geldik. Kayseri özeline baktığımızda sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kayseri'ye inşa ettirilen şehir hastanesi kentimizle birlikte tüm bölgeye hizmet ediyor. Koronavirüsle mücadelede yoğun bakım ortamlarının gerekliliği gün yüzüne çıktı. Koronavirüs için gereken muayene sürecinde mutlaka yeterli düzeyde yoğun bakım ortamı olması gerekiyor. İşte bu yoğun bakım ortamı ülkemizde fazlasıyla mevcut." dedi.

'Kayseri'nin yöneticileri uyum içinde çalışıyor'

"Belediyeler olarak rutin hizmetlerimizi zaten yapıyoruz." diyen Başkan Büyükkılıç, "Biz yerel yönetimler olarak koronavirüsle mücadelemize ülke genelinde kararlar alınmadan önce başladık. Kayseri'de bizimle birlikte 17 belediye var. Bütün belediyeler olarak uyumla salgın mücadelesi veriyoruz. Kimse birbirine karşı itiraz edecek konum ve durumda değil. Zaten bizim kültürümüzde bu yok. Hepsi aynı felsefenin sahibi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Biz kararlarımızı ortak olarak alıyor ve hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'Uyum içinde olmamız sebebi ile başarılıyız'

Koronavirüs tespit edilen hasta sayısının Türkiye geneline oranla düşük olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bu durum uyum içinde çalışıyor olmamızın bir sonucu. Şehrimizin yerel yöneticileri ile birlikte çalışarak süreci başarı ile yönetiyoruz." dedi.

Fırsatçılarla mücadele içinde olduklarını belirten Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak günlük maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri sağlık kuruluşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Maalesef maske hususunda olduğu gibi dezenfekte ürünlerinde de fırsatçılar ortaya çıktı. Solisyonun litresini 80 liraya satmaya başladılar. Hemen devreye girerek solisyon üretimine de başladık. 1 litre solisyon yalnızca 7 liraya mal oluyor. Ürettiğimiz solisyonları da askeriyemize, hastanelerimize, partilerimize yani nereye lazımsa oraya gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

'Benim değil, bizim dememiz gereken bir dönemdeyiz'

Zor günlerde paylaşmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Bu süreç benim değil bizim dememiz gereken bir dönem. İnsanlarımız bu kötü günlerde her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızın hepsi de tüm şehirlerimize olduğu gibi Kayserimize de sahip çıkıyor. Biz bu birlik duyguları ile başarıya ulaşacağız." dedi.

"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünün en güzel örneklerini veren Türkiye, İnşallah bu sınavı başarıyla aşma aşamasında." ifadesini kullanan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını sürecinde dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyoruz. Bu sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hepimizin ortak başarısı ve gururu. Kayserimize 100. yılımızı kutlayacağımız dönemde teşrif ettiniz. Ama Takdir-i İlahi, Covid-19 dönemine denk geldiği için 100. yılımızı arzu ettiğimiz coşkuyla kutlayamıyoruz. İnşallah 101. yılımızı hep beraber sokaklarda coşkuyla kutlarız. Aynı zamanda İslam alemi olarak Ramazan coşkusunu yaşıyoruz. Buradan tüm İslam Alemi'nin Ramazan aylarını tebrik ederken şunu da hatırlatmak istiyorum: Ramazan ayı oruç tutmaktır, Ramazan ayı teravih kılmaktır. Ramazan ayı, ibadet etmektir. Aynı zamanda Ramazan ayı paylaşmak demektir. İnşallah bu mübarek ay kurtuluşumuza da vesile olur."