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Başkan Doğan Denizli Basket’i Manisa’ya uğurladı

Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa’da yapacağı hazırlık maçları için bu kente gitti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
Başkan Doğan Denizli Basket’i Manisa’ya uğurladı

Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa’da yapacağı hazırlık maçları için bu kente gitti. Denizli Basket’i Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan uğurladı. Başkan Doğan, “Bu sene Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olmanın bilinciyle bir kadro, bir çalışma gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bu çalışmaların karşılığını sezon sonunda alacağız. Hazırlık dönemini en iyi şekilde tamamlayarak sezona hazır olacağız. Sezon öncesinde hem hazırlık maçları ile hem Federasyon Kupası ile kendimizi göreceğiz. Tabiki de her şeyden önce herhangi bir sakatlık yaşamamak önemli. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Perşembe günü Akhisar Belediyesi ve Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hazırlık maçı oynayacak. Uğurlama öncesi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Bosun ve Zafer Gökşin, teknik kadro ve oyuncular ile Kırçiçeği Butik Kafe’de bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
  1. doğa

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