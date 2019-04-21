Başkan Deniz Çakmak Kılıçdaroğlu’na saldırıyı kınadı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroglu’na Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırının provoketif bir saldırı olduğunu kaydeden Başkan Deniz Çakmak, “Bu örgütlü ve hadsiz saldırıyı ve provoketif eylemi şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun, şehide saygı kalmamıştır. Şehit hepimizin şehididir. Bu Ülkenin huzurunu birliğini ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur ve hiç kimsenin de haddi de değildir. Kardeşi kardeşe kışkırtanlar kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir.Tek amacı ve gayesi Ülkesi ve halkı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroglu yanlız değildir. Yetkililere çağrımız Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlatılmasıdır” ifadelerini kullandı.