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Başkan Demirtaş: “Bayram süresince belediye ekipleri hizmette”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamalarını ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:31
Başkan Demirtaş: “Bayram süresince belediye ekipleri hizmette”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamalarını ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.


İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı. İlk olarak yeni hizmet binasında çalışan personeli ile bayramlaşan Başkan Demirtaş, ardından Temizlik ve Fen İşlerinde hizmet veren işçi ve memur personeliyle bir araya geldi. Çalışan personelinin bayramını kutlayan Başkan Demirtaş, ilçenin değişiminde ve gelişiminde büyük emek sarf eden tüm personeline teşekkür etti.



"Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir"


Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Başkan Demirtaş, “Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, dargınlıkların sona erdiği, güzel günlerin müjdecisi olan bir bayramı sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi temenni ediyorum. Kesilen kurbanların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olması diliyorum. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatanı görevini yerine getiren tüm askerlerimizin Kurban Bayramlarını en samimi duygularımla kutluyor, canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum” dedi.



"Bayram süresince belediye ekipleri hizmette"


Bayram süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamalarını ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye ekiplerinin görev başında olacağını da kaydeden Başkan Demirtaş, herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların, istek ve şikayetlerini belediyeye bildirmelerini istedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:31
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