Başkan Demir’den halka teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve yasaklara büyük ölçüde uyan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Demir, hem vaka hem de tedavi edilen hasta sayısında ve kurallara uyulma noktasında Samsun’un Türkiye’nin en iyi illerden biri olduğunu kaydetti.

Haftalık düzenlenen Samsun İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında yapıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantı video konferansla yapıldı. Toplantıda Kovid-19’la mücadelede kapsamında alınan tedbirler ile 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaşanan gelişmeler görüşüldü.

"Samsun’un büyük çoğunluğu tedbirlere uyuyor"

Samsun halkının büyük çoğunluğunun tedbirlere ve kurallara uyduğunun belirtildiği toplantıda değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’da Korona virüsle mücadelemiz iyi gidiyor. Tüm kamu kurum kuruluş yetkililerimizin tümü örnek bir koordinasyon örneği sergiliyor. Hem vaka sayısında hem de tedavi anlamında hem de kurallara uyma noktasında Türkiye’de en iyi illerden biriyiz. Evlerinde kendilerini izole eden halkımızın canı çok sıkıldı ama süreç bir nevi sistem haline dönüşmeye başladı. O yüzden halkımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da muhtemelen tedbirler devam edecek. Bu güne kadar belediyeye ulaşan her türlü talebe bugüne kadar cevap verdik" dedi.

"Alt yapı yatırımları devam edecek"

İlçelerde başlayan ve hızla devam eden yol çalışmalarına da değinen Başkan Mustafa Demir, "Bahar mevsimine girmiş bulunmaktayız. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz kırsal mahallelerde durmaksızın çalışıyor. Yol yapım çalışmalarına bu şekilde devam edeceğiz ki titizlikle yaptığımız iş planını ve programımızı başarıyla uygulayarak bu yılı verimli geçirebilelim. Elhamdülillah şuana kadar bir aksaklık gözükmüyor" diye konuştu.