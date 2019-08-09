Başkan Dağtekin’den bayram mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekinİslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Dağtekin, "Öncelikle Kurban Bayramı’nın Adıyaman’daki tüm kardeşlerimize ve yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı olmasını hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayram, kardeşliktir, dostluktur, barıştır, yardımlaşmadır, esenliktir. Bu mübarek günlerde ruhumuzda, kalbimizde vicdanımızda hissettiğimiz mutluluğu Cenab-ı Hak daim eylesin. Elbette Kurban bayramı günleri bizlere bir çok ulvi hakikatleri hatırlatmaktadır. Zira kalbin şiddetli ve devamlı ihtiyacı olan hakikatlerden biri deCenab-ı Hakkı hatırlamaktır. Bu hatırlama kalplerdeki manevi yaraların ilacıdır.

Özellikle bayramlara buruk giren şehitlerimizin yadigarlarını, kahraman gazilerimizi unutmayalım, onları bu müstesna günlerde yalnız bırakmayalım, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Bu müstesna zamanda hac vazifesini yapan kardeşlerimizi ve Allah adına kurban keserek, kurbanlarını paylaşan kardeşlerimizi sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarım için, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği huzur dolu bir bayram diliyorum. Bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını bu vatan, bu millet var oldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle Allah, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı daim kılsın diyor, yediden yetmişe tüm Adıyamanlı kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.