Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri dinledi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tekirdağ’da yapılacak U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek olan Körfez Gençlerbirliği ve Hereke Yıldızspor’un sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tekirdağ’da yapılacak U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda ilçeyi ve ili temsil edecek Körfez Gençlerbirliği ve Hereke Yıldızspor’un başarılı futbolcularını kahvaltıda ağırladı. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltıya; Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve kulüp yöneticileri ile antrenörler katıldı. Genç futbolcularla birlikte kahvaltı yapan Başkan Söğüt, ilimizi temsil edecek iki takımın Körfez’den çıkmasının önemli olduğuna değindi.

Başkan Şener Söğüt, “Hereke Yıldızspor ve Körfez Gençlerbirliği Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecekler. Bu anlamda sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Spor emek, gayret ve çaba ister. Bunlar varsa, başarı da peşinden gelecektir. İki takımımızı finalde görmek isterim. Ve sizlerin şampiyon olarak Tekirdağ’dan döneceğinizden eminim. Kupayı Körfez’e getirin, bu gururu sizlerle birlikte tüm Körfezlilere yaşatın. Her şampiyona yeni bir umuttur. Bu umudumuzu, hedefimizi sizler gerçekleştirirsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Başarının birinci şartı inanmaktır. İnanıyorsanız, yolun yarısını tamamlamışsınızdır demektir. Tabi sadece başarı spor ile orantılı da değil bunu unutmayın. Eğitimlerinizi asla aksatmayın. Bizim asıl hedefimiz; Sizlerin geleceğine sahip çıkmak. Sizlerin geleceğine sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır” dedi.