Başkan Çetin yılın annesini kutladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yılın Annesi seçilen Gülşen Akgöz’ü ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Soner Çetin, titiz bir araştırma sonucu Yılın Annesi seçilen Gülşen Akgöz’ü ve kızı 14 yaşındaki Selin’i evinde ziyaret etti. Gülşen Akgöz’e “Yılın Annesi” ödülünü veren Başkan Soner Çetin, “Anneler Günü Türkiye’de 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış. O tarihten beri Adana’da belediyeler tarafından Yılın Annesi seçilmemiş. Biz bu konuda ilk olmak istedik. Çok titiz bir araştırma yaptık. Sizin adınız öne çıktı. Hiç tereddüt etmeden kararımızı verdik. Çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun” dedi.

Gülşen Akgöz’ün özel çocuk annesi olduğunu, bununla da kalmayıp özel çocukların annelerini bir araya getirip Gönüllü Anneler Topluluğunu oluşturduğunu vurgulayan Başkan Çetin, “Burada çok önemli çalışmalara imza attığınızı biliyorum. Ayrıca öğrendim ki özel çocukların evlerinde Atatürk Köşesi oluşturmuşsunuz. Ben bu konuda çok hassasım. Size çok teşekkür ediyorum. Annelik çok kutsal. Şehit annesi ya da özel çocuk annesi olmaksa daha da kutsaldır” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, tüm annelerin yılın annesi ödülünü hak ettiğini bildiğini ancak kendilerinin farkındalık oluşturmak adına böyle bir seçim yapmak istediklerini kaydederek, “Sizi yılın annesi seçerek çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Yılın Annesi Gülşen Akgöz de “Böyle bir onura layık gördüğünüz için çok mutluyuz” dedi. Ödülü tüm özel çocukların annesi ve Gönüllü Anneler Topluluğundaki tüm adına kabul ettiğini vurgulayan Gülşen Akyüz şöyle konuştu:

“Benim için tüm anneler yılın annesidir. Tüm özel çocuk anneleri bu yolda çaba gösteriyor. Ayrıca bizin çalışmalarınızda anneleri ve özel çocukları ön planda tuttuğunu biliyorum. 23 Nisan’da koltuğunuzu benim kızımın da olduğu özel çocuklara koltuğunu bıraktınız, özel çocuklar için engelsiz havuz tahsis ettiniz. Tüm çalışmalarınızda özel çocukları önemsediğinizi gösterdiniz. Size bu çalışmalarından dolayı minnettarım.”

Yılın Annesi Gülşen Akgöz ziyarette Başkan Soner Çetin’e kızı Selin’in boyadığı Atatürk Büstü hediye etti.