  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünyada İyiliğe Dokundu

29 Mayıs'ta nerede hangi camiler açılacak?

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan
için kalan
Aktüel

Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:23:50 -
Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Türkiye’nin gündemini korona virüs salgınının işgal ettiğini, böyle dönemlerde dayanışmanın daha da önemli hale geldiğini belirten ve "Her işin başı sağlık" ifadesini kullanan Başkan Çerçioğlu, mesajında şunları kaydetti:


"Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı’nda evlerimizde kalarak korona virüsle mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu yıl dost ve akrabalarımızla aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygıyı birbirimizi ziyaret etmeden pekiştireceğiz. Bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı