0553 313 94 23

Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılan Wushu Kung-fu Minikler-Yıldızlar-Gençler-Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Ziyarete Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Wushu Kung-Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya da katıldı. 56 ilden 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyonada zorlu mücadeleler sonunda 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanan başarılı Wushu Kung-fu ekibini kutlayan Başkan Dr. Mehmet Çerçi gençlere hediye verirken; yakalanan başarının devam etmesini diledi. Sporcularla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, amaçlarının sporcu nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım Kurt’a tam destek
    1. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    2. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    3. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    4. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    5. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    6. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    7. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    8. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    9. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    10. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    11. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    12. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    13. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    14. Kırklareli'nde kar yağışı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    16. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    17. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    18. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    19. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    20. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler