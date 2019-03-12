Başkan Çerçi Emlakdere ve Keçiliköy’de vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin yanı sıra Emlakdere ve Keçiliköy’de de vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çerçi, ilk olarak AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte ilk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Cemal Türek’i ziyaret etti. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Manisa Memleketçi İş Adamları Derneği (MİSİAD) Başkanı Öztürk Demir ve yönetimi ile bir araya geldi. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve yönetimini de ziyaret eden Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı, vatandaşın da teveccühüyle yeni dönemde çok daha fazlasını yapmayı planladıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı adayı Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Arslan, Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Emlakdere ve Keçiliköy Mahallelerinde vatandaşlarla ile buluştu. Başkan Çerçi, ise mahallelerde yaptığı konuşmada, “Birbirimizi gönülden dinlemeye, tevazu, samimiyet, gayret ile yürekten çalışmaya devam edeceğiz. Gönülden gönüle köprüler kurarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Emlakdere ve Keçiliköy Mahallelerimize 5 yıl içerisinde kilitli parke taşı döşeme çalışmasından yol ve peyzaj çalışmalarına kadar bir çok hizmeti kazandırdık. Görevde kaldığımız süre zarfında yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni dönemde de siz değerli vatandaşlarımızın desteğine talibiz” dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Arslan, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık da konuşma yaparak Cumhur İttifakına destek istedi.