Başkan Cengiz’e seçim çağrısı

Galatasaray Kongre Üyesi Sedat Doğan, Mali Genel Kurul’da Başkan Mustafa Cengiz’e seçim çağrısı yaptı ve, “Bu kavganın Galatasaray’a bir faydası yok. Benim size bir önerim var; gelin mayıs ayına seçim koyun, güven tazeleyin” dedi.

Galatasaray Kongre Üyesi ve eski yöneticilerden Sedat Doğan, yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada Başkan Mustafa Cengiz’e seçim çağrısı yaptı. Mustafa Cengiz’e iki oy attığını belirten ve attığı ikinci oyda hakkını helal etmediğini söyleyen Doğan, “Bugün burada ibra da edilebilirsiniz, ibra edilmeye de bilirsiniz. Sizi ibra etmemek için gelen birçok insan var burada. Demek ki bir güven kaybı var size karşı. Benim size bir önerim var; gelin mayıs ayına seçim koyun, güven tazeleyin. Bu kavganın Galatasaray’a bir faydası yok. Ben size dostunuz, kardeşiniz olarak sarılmaya hazırım ama sizi buradan ibra etmeden gitmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıyı takip eden üyelerden bazıları, Doğan’ın bu çağrısını alkışladı.