Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de Meclis’te

Adem Şahin Beykoz Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli olarak bir önceki toplantı tutanağı oylandı ve ilçeye dair görüşler alındın.

İmar Barışı’yla ilgili meclis üyelerinden gelen soruları cevaplandıran Başkan Çelikbilek şu açıklamaları yaptı: “İstanbul’da imar barışıyla ilgili en iyi ofis belediyemiz bünyesine hizmet veriyor. Vatandaşlarımız internet üzerinden randevu alıyor, işlemlerini kolaylıkla yaptırıyor, her türlü bilgiyi alıyor. Bugüne kadar 14 bin başvuru yapılmış. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki ilçemizi ziyaretinde söz verdi. Ekim’de TBBM açıldıktan sonra umuyorum Boğaz öngörünümle ilgili imar barışı çıkar vatandaşlarımız da rahatlar.”

Meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından komisyon raporları görüşülerek meclisten geçti.