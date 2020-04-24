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Aktüel

Başkan Çatal’dan emekli öğretmene doğum günü sürprizi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, doğum günü olan fakat 66 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan emekli öğretmen Necati Özcan’a doğum günü pastası yollayarak sürpriz yaptı.

2020-04-24 15:26:45 -
Başkan Çatal’dan emekli öğretmene doğum günü sürprizi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, doğum günü olan fakat 66 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan emekli öğretmen Necati Özcan’a doğum günü pastası yollayarak sürpriz yaptı.


Annesiyle Taşköprü’ye bağlı Doymuş köyü Abdulgazi Mahallesi’nde ikamet eden emekli öğretmen Necati Özcan, sosyal medya üzerinden korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ailesinden uzak olduğunu belirtti. Özcan, bugünün doğum günü olduğunu ve bugüne kadar her doğum gününde ailesiyle pasta keserek kutladığını anlattı. Sosyal medyadan gelen mesaja duyarsız kalmayan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, emekli öğretmen Necati Özcan’a doğum günü pastası yollayarak sürpriz yaptı.


Emekli öğretmen Necati Özcan, 66 yaşında Doymuş köyünde 85 yaşındaki annesi ile yaşadığını ve ilk kez ailesinden uzakta ve pasta kesmeden doğum günü kutlayacağı yönünde dertleşmek amacıyla Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a mesaj attığını söyledi. Özcan, Belediye Başkan Çatal’ın da büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek kendisine doğum günü pastası göndermesinden son derece mutlu olduğunu ifade etti.


Özcan, ayrıca bu özel gününde kendisini son derece mutlu eden Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a teşekkür etti.


Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, bu özel süreçte her zaman kendilerinde ayrı yeri olan yaşlıların yanında olmanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek. “Hocamıza da nice mutlu seneler diliyorum” dedi.

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