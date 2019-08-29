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Başkan Büyükkılıç, Tomarza’dan sonra Talas’ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Başkan Büyükkılıç, Tomarza’dan sonra Talas’ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyedeki yoğun çalışmalarının yanı sıra her programa katılarak vatandaşlarla bir arada olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Tomarza’dan sonra Talas’ta düzenlenen Vefa Buluşması’na katıldı.


AK Parti İl Başkanlığı tarafından Talas’ta gerçekleştirilen Vefa Buluşması’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, il ve ilçe yöneticileri, partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimler ile vatandaşlar katıldı.


Vefa Buluşması’nda yaptığı konuşmada hizmet anlayışları üzerinde duran ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na değinen Başkan Memduh Büyükkılıç “Bizim sevdamız da kaygımız da Ay Yıldızlı Türk Bayrağına, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak ve inancımızı geleceğe taşımaktır. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim cumhuriyetimizi ilelebet geleceğe taşısın. Şehitlerimize rahmet diliyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmazsa biz olmazdık. Geçmişimizi de geleceğimizi de bileceğiz ve önümüze bakacağız” dedi.



“BİZDE JET LAG DA YOK ÇATLAK DA YOK”


Pekin Expo 2019 Fuarı için gittiği Çin’den sabah dönerek bir dizi toplantıya katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, ‘Jet lag’ olarak ifade edilen ve çoğunlukla uzun süreli uçuşlar sonrasında vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan yerin saatinin uyuşmaması nedeni ile ortaya çıkan rahatsızlığı yaşamadıklarını “Bizde elhamdülillah jet lag da yok çatlak da yok” sözleriyle açıkladı. İnsanlara hizmet etmeyi ibadet bildiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “İş değişikliği ile dinlenmeyi de erdem olarak kabul ediyoruz. Geçen hafta Çarşamba günü Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldık. Perşembe günü bakanlarımızla ve genel müdürlerimizle şehrimizin önemli projeleriyle ilgili görüşmeler yaptık. Her yerde Rabbim kapıları açıyor olumlu cevaplar alıyoruz. Ardından partimizin 18. yıldönümünü kutladık ve daha sonra Nevşehir’de Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki başkanlığındaki bölge toplantısına katıldık. Oradan Çin’e gittik, Çin’den geldik Tomarza’ya gittik ve oradan da Talas’a geldik. Bunları bir maharet olarak söylemiyorum. Biz farklıyız diyorsak çok çalışmamız lazım. Layık olmazsak veren alır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
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