Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz

Erdoğan Gül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden ‘Konteyner Çarşı’ çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin yer aldığı çarşının yapımı için olağanüstü bir gayret gösterildiğini söyledi.

KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANIYOR

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı kuruluşları olan KASKİ ve KCETAŞ’ın altyapısı çalışmalarını yaptığını ve konteynerlerin yerleştirildiği alanlarda kilitli parke çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

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BÜYÜKŞEHİR’DEN İLK KONTEYNER KENTTEN SONRA İLK KONTEYNER ÇARŞI

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta ilk konteyner kenti hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yine ilk Konteyner Çarşı’yı da Elbistanlı vatandaşların hizmetine sunacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş’ta AFAD Kayseri Sokak’ın yer aldığı bölgenin ilk konteyner kentini kısa sürede hayata geçirmiştik. Söz konusu geçici barınma alanında 117 depremzede aile huzur içerisinde ikamet ediyor. Aynı şekilde Elbistan’da da hayatı yeniden imar etmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.

72 SAAT GİBİ REKOR SÜREDE KONTEYNER ÇARŞI HAZIR

Büyükkılıç, bölgede gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini, Pazar gecesi yapılacak son çalışmaların ardından 72 saat gibi rekor bir sürede bu hizmetin hayata geçirileceğini belirterek, “Gece gündüz demeden tüm gayretimiz deprem bölgesindeki yaşamın normale dönmesi için devam ediyor. 3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar. Yüzde 90’ı tamamlanan çarşımızda bu gece de çalışacak olan ekibimiz, yarın sabah itibariyle 72 saat gibi kısa ve rekor bir sürede çarşıyı hizmete hazır hale getirecek” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN İNSANÜSTÜ BİR GAYRET

Başkan Büyükkılıç, afet bölgesinde bir ilk olacak Konteyner Çarşı tamamlandığında Elbistan’da ticari yaşamın normale döneceğini ve sosyal donatılarıyla önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağının altını çizerek, deprem bölgesinde insanüstü bir gayretle Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman koordinesinde çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin fedakâr ekiplerine teşekkür etti.