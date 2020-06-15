Başkan Büyükgöz esnafın taleplerini dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarını tek tek ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, pandemiyle mücadelenin sürdüğünü hatırlatarak, hijyen kurallarına riayet ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu. Pandemiyle mücadelede kaldırılan kısıtlamalardan sonra esnaflarının işlerinin hızla artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Başkan Büyükgöz, belediye olarak esnafların her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarının altını çizdi. Çarşıda dükkanları olan esnaflarda talep, öneri ve görüşlerini Başkan Büyükgöz’e iletti.