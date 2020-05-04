Başkan Böcek oyunu yüzde 57,67’ye yükseltti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Avrasya Araştırma Şirketi’nin açıkladığı son anket sonuçlarına göre 31 Mart 2019 seçimlerinde aldığı yüzde 50,62’lik oy oranını yüzde 57,67’ye yükseltti. Başkan Böcek, Antalyalılara seslenerek, "Kentin sakini değil sahibiyiz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından planlı, kurallı ve kimlikli kent için yaptığı hizmetlerin meyvelerini alıyor. Antalyalılara söz verdiği gibi ‘Ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız’ sloganıyla göreve gelen ve hizmetleri ile Antalyalıların gönlüne giren Böcek özellikle Korona salgını nedeniyle halk sağlığını korumak adına yapılan hizmetleriyle de vatandaşın takdirini topladı. Bu kapsamda Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ’Korona Salgının Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,62 olan oy oranını yüzde 7,05 artırarak 57,67’ye yükseltti.

"Kentin sakini değil sahibiyiz"

Başkan Böcek’in oy oranını artırması Antalya ve ilçelerinde de mutluluk yaşattı. Böcek, Antalyalıların verdiği desteğe teşekkür ederek, “Antalya’ya ve Antalyalı hemşerilerime, daha iyi bir hayat, daha mutlu bir gelecek inşa etmek için çıktığım bu yolda yalnız yürümeyeceğimi bana her zaman destek vereceğinizi, fikirlerinizle, önerilerinizle, katılımınızla yanımda olacağınızı biliyordum. Hep birlikte bu kentin sakini değil sahibi olacağız. Yaralarınıza merhem olacak, sesinize ses verecek projelerimizle toplumun bütün kesimlerinin nefes almasını sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler Antalya’m” ifadelerinde bulundu.