Başkan Bilgin, "tedbiri elden bırakmayın"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ramazan ayının gelmesiyle birlikte korona virüs tedbirlerinin ihlal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Bilgin, ramazanın Korona virüs nedeniyle buruk bir şekilde karşılandığını ve ramazan ayının bu salgından kurtulmaya vesile olmasını dilediğini söyledi. Ramazan ayının Kadir gecesini de içinde bulunduran mukaddes bir ay olduğunu ifade eden Bilgin, “Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının arttığı bu mübarek ayda, kötülükler ve kötü alışkanlıklar da azalır. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken korona virüs önlemlerini ve kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ramazan vesilesiyle kısa süre içerisinde salgın hastalıktan tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyor, Tekrar yan yana, el ele, omuz omuza, birbirimize sımsıkı sarılarak dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşacağımız nice bayramlara, Ramazanlara kavuşmayı Rabbim ‘den niyaz ediyorum.’’dedi.