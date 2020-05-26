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Aktüel

Başkan Biçer’den güvenlik güçlerine çay ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid – 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan birimler ile güvenlik güçlerine çay ikramı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:22:29 -
Başkan Biçer’den güvenlik güçlerine çay ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid – 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan birimler ile güvenlik güçlerine çay ikramı yapıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, sağlık çalışanları başta olmak üzere, ilçedeki tüm görevli personeli ziyaret ederek çay ikramında bulundu. Başkan Biçer, zaman mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden tüm görevlilere teşekkür etti. Biçer, “ Sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü, Ramazan Bayramının 3’üncü gününde ilçemizde kurallara uygun bir süreçten geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zor günlerde fedakarca görev yapan tüm çalışanlara ve güvenlik güçlerimize , görev yaptıkları yerlere kadar giderek çay ikramında bulunduk. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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