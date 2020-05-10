Başkan Beyoğlu’ndan mahalli sanatçılara anlamlı destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs salgını sonucu düğünlerin yapılmaması nedeni ile maddi olarak zorluk çeken mahalli sanatçılara yardım eli uzattı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyası etkileyen korona virüs nedeni ile birçok sektör iş yapamaz duruma geldi. Korona virüs nedeni ile düğünlerin iptal edilmesinin ardından maddi olarak zor durumda kalan mahalli sanatçıların yardımına Başkan Beyoğlu koştu. Belediye olarak tüm imkanlarını halka hizmet için sunduklarını kaydeden Beyoğlu, “Bağlar Belediyesi olarak birinci görevimiz, vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olup, sıkıntılarını paylaşmak, mutlu günlerinde ise sevinçlerine ortak olup çoğaltmaktır. Bu kapsamda, iki aya yakın bir zamandır düğün salonlarının kapalı olması nedeniyle, ekmeğini bu işten kazanan mahalli sanatçılarımıza gıda kartları temin ederek, bir nebze de olsa sıkıntılarını azaltmış olduk. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretmek noktasında, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalli sanatçılar adına açıklamalarda bulunan Mustafa Aransan da “Korona virüs nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Bizim gelir kaynağımız olan düğünler de uzun süredir yapılamayınca, bir hayli zor duruma düştük. Sağ olsun, imdadımıza Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu yetişti. Diyarbakır’ımızın bağrından çıkan, halkımızın sorunlarına vakıf olan başkanımızın bizlere verdiği gıda kartlarıyla, zaruri ihtiyaçlarımızı karşıladık. Hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” diye konuştu.