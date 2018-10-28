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Başkan Bekler’den Akit’e ziyaret

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:19
Başkan Bekler’den Akit’e ziyaret

Sebahattin Ayan/ İSTANBUL

Başarılı çalışmalarıyla örnek gösterilen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Bekler, Turhal’ın değişen çehresini örnekler vererek anlattı.

İnsan ve gelişim odaklı belediyecilik

İnsan ve gelişim odaklı belediyecilik anlayışıyla yerel yönetimler konusunda ilklere imza atan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bekler, Turhal’da yaptıkları faaliyetleri Akit’e anlattı. Turhal için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Bekler, şöyle konuştu: “Şu an Turhal’daki fabrika sayısı 2014’ün iki katı. Son dönemlerde organize sanayi bölgesi büyük bir ivme kazandı. Tokat’ın en büyük ilçesiyiz. 2000’li yıllarda göç vermeye başlayan Turhal, son üç yıldır göç almaya başladı. Yeniden cazibe merkezi konumuna geldi.

Turhal’ın çehresi değişti

Sevdalarının Turhal olduğunu kaydeden Bekler, “Bizim belediyecilik anlayışımızda, hem belediyecilik hizmeti, hem esnafın yüzünü güldürmek, hem de göçü durdurmak vardır. Çarşılar ve pazarlar şehrin kan damarları gibidir. Şehirlerde pazarlar canlı olursa şehirde canlı olur. Bu yüzden tüm çarşımızı yeniledik” dedi. Turhal’ın çehresini değiştirdiklerini kaydeden Bekler, “Şehrimizdeki canlılık geceleri de devam ediyor. Sosyal tesislerimizi de artırdık. Şehrin her tarafını kameralarla donattık. Parklara bahçelere güvenlikleri artırdık” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:19
  1. Tokat
  2. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler
  3. Akit Medya Grubu
  4. Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu
  5. Küçükçekmece
  6. Nuri Karahasanoğlu
  7. Akit

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