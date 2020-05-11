Başkan Aydıner’den şehit annelerine ‘Anneler Günü’ sürprizi

Anneler Günü münasebetiyle Bayrampaşa’daki şehit annelerine birer mektup ve karanfil gönderen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, mektubunda, “Aziz şehidimizin kıymetli annesi, Anneler Günü’nüzü saygı ve hürmetle canı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkmalarına izin verilmesinin ardından Bayrampaşa’daki dezenfekte edilmiş parkları doldurarak güzel havanın keyfini çıkardı. Günler sonra sokağa çıkan ‘Bayrampaşalı çınarlara’ sürpriz yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kadınlara karanfil dağıtarak onların Anneler Günü’nü kutladı. İlçedeki şehit annelerini de unutmayan Başkan Aydıner, duygusal bir mektup, karanfil ve çeşitli hediyeler göndererek şehit annelerinin Anneler Günü’nü tebrik etti. Başkan Aydıner’in mektubunu teslim alan şehit anneleri duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Aydıner, şehit anneleri için kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Şehidimizin Kıymetli Annesi, sizi ve eşinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Onurlu, gururlu ve kahraman bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Evladınızın aramızdan ayrılması şanla, şerefle oldu. Ne mutlu sizlere ki, şehidin annesi, şehidin babası, şehidin ailesisiniz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, şehidimiz Allah katında rızıklandırılıyor. Çünkü O, göremediğimiz ve duyamadığımız bir âlemde yaşamaya devam ediyor. Yüce Allah, sizlerden ve şanlı şehidimizden razı olsun. Vatanımızın bekasını, milletimizin özgürlüğünü, ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasını hep sizlere borçluyuz. Borçlarımızı ömrümüz boyunca ödeyemeyiz, ancak tüm imkânlarımızla ömür boyu hizmetinizdeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimden sizlere sabır ve teselli diliyor, Anneler Günü’nüzü saygı ve hürmetle canı gönülden kutluyorum. Bir kez daha selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.”