Başkan Aşgın’dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Cumhuriyet Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve iradesinin en güçlü sembollerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın “Cumhuriyetimiz, bundan 102 yıl önce büyük zorluklara rağmen inançla, fedakârlıkla ve birlik içinde var olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi: “Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi kök salmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar karşılaştığı her saldırıyı milletimizin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisiyle bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şehrimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmeye, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımaya kararlıyız. Bu anlayışla, şehrimizi her alanda daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin 102 yılı geride kalırken önümüzdeki yüzyıl; milletimizin yeniden yükselişinin, üretimin, kalkınmanın ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır.

Bu anlamlı günde, bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle; birlik ve beraberliğimizi daim kılmayı, kardeşliğimizi pekiştirmeyi, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.