Başkan, asfalt çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Işık, Kütahya Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları yürüten saha ekibine işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Işık, ilk olarak yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleşen yol çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında daha önce ham yol olarak kullanılan ve ilk etapta 350 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde binder imalatı yapılan, 850 ton asfalt seriminin yapılması planlanan bölgede kaldırım ve bordür imalatlarının da tamamlanmasının ardından aşınma tabakası imalatı gerçekleştirilecek.

Daha sonra Gelibolu Sokak, Seymen Sokak ve Bilgin Sokak’ta devam eden asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Işık, buradan Mersinli Ahmet Caddesi’nde kış aylarında gerçekleşen yağışlar nedeniyle deforme olan yollara yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ekiplerden detaylı bilgi aldı.

Son olarak Kütahya Belediyesi ekiplerinin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdiği zemin kazıma ve yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Işık, şehir için hizmetin en güzelini ve kalitelisini vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Covıd-19 hastalığında vefat ile günlük vaka sayısının düşüşe geçmesi ve iyileşen hasta grafiğinin yükselmeye başlamasının ardından normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte hazırlık faaliyetlerine başlayan Kütahya Belediyesi ekipleri, bu çerçevesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde peronların bulunduğu alan da dahil olmak üzere temel ve alt zemini söküp, temel imalatı ve asfalt kaplama çalışması gerçekleştirecek.