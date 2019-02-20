Başkan Arslan, belediye personeli ve öğrencilerle buluştu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, iki ayrı etkinlikte belediye personeli ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Kahvaltı programına Başkan Arslan’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, birim amirleri ve tüm belediye çalışanları katıldı. Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye personelinin birçoğuyla 10 yıldır ilçe halkına ve Taşköprü’ye daha iyi hizmet getirme anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, bir çok projeye birlikte imza attıklarını söyledi. Başkan Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden aday olduklarını ve gerek kendisi gerekse diğer siyasi parti adaylarından olacak olan belediye başkanı ile aynı özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını belediye personelinden istedi.

Başkan Arslan daha sonra belediyeye ait kız ve erkek öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak kız öğrencilerle bir araya gelen Arslan, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Arslan, Taşköprü Meslek Yüksekokulu Sınıf Tıbbi Sekreterlik Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Hande Nur Çelik’e de sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Ardından erkek yurduna giden Arslan, burada da öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler ise, Başkan Arslan’a ilçeye böyle yurtlar kazandırmasından dolayı ayrıca yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.