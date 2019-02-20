0553 313 94 23

Başkan Arslan, belediye personeli ve öğrencilerle buluştu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, iki ayrı etkinlikte belediye personeli ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
Başkan Arslan, belediye personeli ve öğrencilerle buluştu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, iki ayrı etkinlikte belediye personeli ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.


Kahvaltı programına Başkan Arslan’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, birim amirleri ve tüm belediye çalışanları katıldı. Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye personelinin birçoğuyla 10 yıldır ilçe halkına ve Taşköprü’ye daha iyi hizmet getirme anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, bir çok projeye birlikte imza attıklarını söyledi. Başkan Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden aday olduklarını ve gerek kendisi gerekse diğer siyasi parti adaylarından olacak olan belediye başkanı ile aynı özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını belediye personelinden istedi.



Başkan Arslan daha sonra belediyeye ait kız ve erkek öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak kız öğrencilerle bir araya gelen Arslan, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Arslan, Taşköprü Meslek Yüksekokulu Sınıf Tıbbi Sekreterlik Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Hande Nur Çelik’e de sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Ardından erkek yurduna giden Arslan, burada da öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler ise, Başkan Arslan’a ilçeye böyle yurtlar kazandırmasından dolayı ayrıca yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı
    1. Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla..
    3. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
    5. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    6. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    7. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    8. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    9. HKÜ’de stratejik planlarını..
    10. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    11. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    12. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    13. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    14. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    15. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    16. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    17. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    18. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    19. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    21. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    22. Festival öncesi davul zurna ile..
    23. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    24. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    25. Başkan Türel Google Trends..
    26. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    27. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    28. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    30. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı