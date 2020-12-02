Başkan Altınok'tan pandemi denetimi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta içi saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklarda pandemi denetimi yaptı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görülmesiyle birlikte pandemi ile mücadelede örnek çalışmalara imza atan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta içi 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması için Keçiören’in birçok noktasında gece geç saatlere kadar denetimlerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Altınok, gece sürdürdükleri pandemi denetimi sırasında aynı zamanda Keçiören’i güzelleştirmek için yerinde denetim yaparak ilçedeki eksikleri süratle tamamladıklarını belirtti.

- "TMM kuralına mutlaka uymalıyız"

Sokağa çıkma kısıtlaması haricinde kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyaran Altınok, şunları kaydetti:

"Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz."

