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Aktüel Başkan Altay Türbeönü çarşılarında esnafla buluştu
Aktüel

Başkan Altay Türbeönü çarşılarında esnafla buluştu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 15:25:00 -
Başkan Altay Türbeönü çarşılarında esnafla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi dokuya uygun olarak yenilenen ve şehrin çekim merkezi konumuna gelen Türbeönü Çarşılarında esnafla buluşarak tarihi dokuya uygun olarak yapılan yenileme çalışmalarında el ele verdikleri tüm esnafa tekrar teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türbeönü Çarşılarında esnafla buluştu.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünde esnafla yüzde 100 mutabakat sağlayarak Türkiye’ye örnek bir yenileme çalışması yaptıklarını belirten Başkan Altay, tarihi dokuya uygun olarak yapılan yenileme çalışmalarında el ele verdikleri tüm esnaflara tekrar teşekkür etti.

Yapılan çalışmaların ardından Türbeönü Çarşılarının yeniden ticaretin ve alışverişin kalbinin attığı önemli bir merkez konumuna geldiğini kaydeden Başkan Altay, esnaflarla istişare ederek şehrin üretimine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. 

Başkan Altay, bölgede bulunan iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Programa Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da katıldı.
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