Başkan Altay: “Bizi diğerlerinden ayıran birlik ve beraberliğimiz”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ilçesinde vatandaşlarla buluşarak ilçeye Selçuklu Belediyesi tarafından kazandırılan sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Yerel seçimler dolayısıyla Derbent’te vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti’de bayrak yarışının birlik, beraberlik ve kardeşliği asla bozmadığına işaret etti.

“Bizim farkımız birlikte oluşumuz”

Derbent’te esnafları ziyaret ederek ilçe halkıyla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, yapılan ziyaretlerde hem bir geçmiş muhasebesi hem de gelecekle ilgili projeleri konuştuklarını ifade etti. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, “İşte AK Parti’nin farkı budur. Bir tarafta mevcut belediye başkanımız, bir tarafta görevi devralacak arkadaşımız. Hep birlikteyiz ve beraberiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız ne diyor, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bugün burada bunun en güzel örneklerinden birisini yaşıyoruz. Şöyle geçmiş muhasebesinden konuşulunca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Derbent’e 29 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bunun içinde prestij caddeler, kanalizasyonla ilgili yatırımlar ve en önemlisi tarımsal desteklemeler var. İnşallah Hüseyin Ayten ile birlikte bu konuda da önemli çalışmaları yürütürüz, hepinizin gelirinin artmasına katkıda bulunuruz” dedi.

“Derdimiz hep bir çivi fazla çakmak”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar hep birlik ve beraberlik odaklı hareket ettiğini belirterek, “Hamdi Başkanımız, meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımızla birlikte Derbent’i daha yukarıya taşımak için her alanda gayret içinde oldu. 3 dönemini tamamlamış 3 ilçemizden biridir Derbent. Yüz akıyla da bugüne gelindi. Her seçim çalışmasında bulunduğumuzda Derbentimizin çehresinin nasıl değiştiğine hep birlikte şahit olduk ve Derbentteki kardeşlik ruhunun da her geçen dönemde ne kadar pekiştiğini de birlikte yaşadık. Allah hepinizden razı olsun. AK Parti’ye sahip çıktınız. AK Parti hükumetleri de, belediyeleri de Derbentimize bir fazla çivi çakmak için elbirliğiyle gayret içinde oldular” şeklinde konuştu.

“Derbent’te Ayten hizmet bayrağını devraldı”

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar da, 2004’teki ilk seçimde 3 kişiden birinin oyunu aldıklarını, bugüne gelindiğinde ise bu oranın iki katına çıktığını ifade etti. Acar, “En son seçimlerde yüzde 66.8 oy almışız. Oy oranımız iki katına çıkmış. Bu desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlerde oy oranlarımız daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.

Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten ise, “Hamdi Acar Başkanımıza teşkilatımız adına, halkımız adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız projeleri hayata geçireceğimizi ve belediyemizin devam etmekte olan projelerini tamamlayacağımızı, istişare halinde olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Derbent’e kazandırılan sosyal tesis açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Angı, Derbent’te Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen sosyal tesisin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Altay, “Biliyorsunuz 9 yıl Selçuklu Belediye Başkanlığı görevinde bulundum. Derbent ve Selçuklu komşu ilçeler. Geçtiğimiz dönemlerde de Derbent Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi kardeş belediyeler oldu, protokoller imzalandı. Bu kardeşlik de güzel bir meyve verdi. Derbentimizin eksikliği olan bir düğün salonu inşaatı bizim dönemimizde başladı, tamamlandı. İnşallah bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programlara AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün ile MHP Derbent İlçe Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.