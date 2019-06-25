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Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor forması

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Çatalağzı Demirspor Başkanvekili Serdal Acar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ı makamında ziyaret ederek Kardemir Karabükspor forması hediye etti.

25 Haziran 2019 Salı 16:00
Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor forması

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Çatalağzı Demirspor Başkanvekili Serdal Acar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ı makamında ziyaret ederek Kardemir Karabükspor forması hediye etti.


Yıllarca Süper Ligde mücadele eden ve son zamanlarda yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle 2.Lige kadar düşen Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Çatalağzı Demirspor Başkanvekili Serdal Acar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ı makamında ziyaret etti. Alan ve Acar kulüplerinde içinde bulunduğu maddi sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde bulunarak yeni sezonda Kardemir Karabükspor’a başarılar diledi. Ziyaretin ardından Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Çatalağzı Demirspor BaşkanvekiliSerdal Acar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’a Kardemir Karabükspor forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:00
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