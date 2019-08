Başkan Akın’dan Turgutluspor kampına ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor’u kamp yaptığı Kartepe tesislerinde ziyaret etti.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor kamp çalışmalarını Kartepe sürdürürken kampı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Tesislerin bakımını yaptıklarını ifade eden Çetin Akın, "Turgutlu’da her şey güzel olacak demiştik ve bu slogan ile yola çıkmıştık. Artık sloganımız değişti artık Turgutlu’da her şey muhteşem olacak. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz Turgutluspor tesisleri bakımsız kalmıştı, öncelikle bunları rayına koyduk. Yıllarca el değmemiş bir tesisimiz vardı ve bu eksikleri giderdik" dedi.

Turgutluspor’un Turgutlu’nun en önemli markası olduğunu dile getiren Çetin Akın, "Bir başarı istiyorsak bunun bir takım oyunu olduğunu bilmemiz lazım. Biz nasıl Turgutluspor’a sahip çıkıyorsak, buradan iş adamlarımıza, taraftarlarımıza ve derneklerimize sesleniyorum, biz nasıl sahip çıkıyorsak onlarında bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Her fırsatta iddialı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "İyi bir teknik heyeti takımın başına getirdik, iyi bir takım kurduk. Biz de kampı ziyaret ederek onlara güç verdik, onları desteklediğimizi gösterdik. Kulüp başkanımızla birlikte iyi bir oluşum elde ettik ve artık hedefimizi yukarılara taşıdık. Şampiyonluk istiyoruz, bu süreci doğru sonlandıracağız. Turgutlu halkının uzun yıllar sonrasında bize siyaseten verdiği desteğin karşılığını her kademede vermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.