0553 313 94 23

Başkan Adil Gevrek golün heyecanına dayanamadı

Süper Lig’in 4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:48
Başkan Adil Gevrek golün heyecanına dayanamadı

Süper Lig’in 4. haftasında dün Ankara’da oynanan Ankaragücü-Btc Turk Yeni Malatyaspor müsabakasında atılan ilk golden sonra sağlık sorunu yaşayan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Adil Gevrek’e ilk müdahale statta yapıldı.


Btc Turk Yeni Malatyaspor’un genç başkanı Adil Gevrek, maçın heyecanına dayanamayarak, müsabakanın 90 dakikalık bölümünü doktor gözetiminde geçirdi. Adis Jahovic’in 26. dakikadaki golünün ardından fenalaşan Gevrek’i yanında bulunan yöneticiler stattaki sağlık kabinine götürdüler. Yapılan ilk müdahale sonrasında sarı-kırmızılı takımın genç başkanı Adil Gevrek’in tansiyonunun yüksek çıktığı öğrenildi.


Ankaragücü maçı sonrası İstanbul’a geçen Gevrek’in doktorların tavsiyesi üzerine evinde istirahate çekildiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!