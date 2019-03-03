0553 313 94 23

Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlarla yoğun ilgi gösterdi.

03 Mart 2019 Pazar 21:40
Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlarla yoğun ilgi gösterdi.


Yazıcı, “Ben size Marmaris’te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama size neyi yapmayacağımı söyleyeyim. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım.”


Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlarla buluştu. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleşen toplantıya ilgi yoğun oldu. Toplantıda, turizm, eğitim, spor, gençlik, kültür-sanat, sosyal yaşam, teknoloji, birlikte yönetim, alt yapı, denizcilik ve çevre başlıklarından oluşan 42 projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, ünlü sanatçı Metin Şentürk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Belediye Meclis Üyesi Adayları sahneye çıkmasından sonra, Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı salondakilere hitap etti. Marmaris’e hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Yazıcı, “Biz projeleri açıklamaya başladık, zannettiler ki Serkan Yazıcı resimleri koyuyor bu resimlerde herkes onu görecek. Onlar şimdi bunu taklit etmeye başladılar resimler koyuyorlar ama resimlerin nerede olduğu belli değil. Ben size Marmaris’te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama neyi yapmayacağımı söyleyeyim size. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım. 42 projemiz var. Projelerimizin 15 adetini çalıştık ve bitirdik.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:40
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da kar yağışı
    1. Yüksekova’da kar yağışı
    2. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan..
    3. Recep Şentürk: 50 sene sonra..
    4. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    5. Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım..
    6. Fenerbahçe: "Şaşkınlıkla takip ettik"
    7. Liverpool, liderliği Manchester..
    8. Trump'a "adaleti engelleme" soruşturması
    9. Türkiye'deki Ukraynalılar, şenlikte..
    10. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
    11. Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir..
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
    15. İzmir’de 19 yaşındaki genç kurşun..
    16. Merseyside derbisinde kazanan yok
    17. HDP Diyarbakır il binasına operasyon:..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan..
    20. Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a..
    21. Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip..
    22. Parçalıyorlardı: 12 yaşındaki çocuğu..
    23. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 -..
    24. Üstüne basılan etlere el konuldu
    25. Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!
    26. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    27. KKTC'den acı haber! 1 askerimiz şehit..
    28. Başkent'te kardeş cinayeti
    29. Ali Erbaş: Diyanet her türli siyasi ve..
    30. Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var