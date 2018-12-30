Başkan açıkladı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, defans oyuncusu Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'den resmi teklif aldıklarını açıkladı.30 Aralık 2018 Pazar 22:36
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar için resmi teklifinin kendilerine ulaştığını söyledi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'ın stoperi Sadık Çiftpınarismine yoğunlaştı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'nin antetli kağıtta, resmi teklifinin kendilerine ulaştığını ve önümüzdeki hafta detayların konuşulacağını söyledi.
Gevrek, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar için resmi teklif aldık" ifadelerini kullandı.
Teklif 3,5 yıllık
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'da takasın da dahil olduğu bir anlaşma yapacağı kaydedilirken, 25 yaşındaki oyuncuya da 3,5 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.
Sadık Çiftpınar ile yıllık 1 milyon euroluk bir bedel üzerinden anlaşma sağlandığı da kaydedildi.
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