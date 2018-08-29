Başkan açıkladı! Edin Visca için dudak uçuklatan teklif

Başakşehir BaşkanıGöksel Gümüşdağ transferle ilgili açıklamalarda bulunurken Edin Visca için kulübe 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen reddettiklerini belirtti.

"YURT DIŞINDAN 10 MİLYON EURO VE ÜZERİNDE..."

"Edin Visca için bu transfer döneminde yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir. Edin Visca gelecek yıllarda da turuncu-lacivertli formamızı gururla giymeye devam edecektir."

Kaynak: Skorer