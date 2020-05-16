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Başkale’de 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Başkale ilçesinde 17 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:42:15 -
Başkale’de 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Başkale ilçesinde 17 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Bilgeç Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 24 paket halinde toplam 17 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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