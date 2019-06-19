Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne sorular! Küçükkaya mı İmamoğlu mu yalan söylüyor?

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Türkiye, Binali Yıldırım ileEkrem İmamoğlu ekran tartışmasının öncesindeki “Otelde gerçekleşen gizli soru randevusu”nu konuşuyor. Ortaya çıktığı ana kadar buluşmayı gizleyen İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun panikle sergiledikleri “tevil” çabalarının sırıttığını belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Oyları çaldıkları gibi soru soruları da çalmışlar. Otelde oturmuşlar birlikte ders çalışmışlar!” derken, gündeme zor sorular yerleşti. Vatandaşlar, “Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya bu soruların tamamına hiçbir boşluk bırakmadan cevap verinceye kadar kamuoyu vicdanında mahkum olarak kalmaya devam edecek!” dediler.

İşte Türkiye gazetesindeki sorulardan bazıları:

Niçin Gizledin İsmail Küçükkaya?

- Her şeyin açık ve şeffaf ilerlediğini iddia eden Küçükkaya, CHP adayı ile kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeyi kamuoyundan neden gizledi?

- Ekrem İmamoğlu’nun ayağına giden Küçükkaya’nın, Binali Yıldırım’ı telefonla aramakla yetinmesinin neresi normal? Binali Yıldırım’a “Sayın İmamoğlu ile yüzyüze görüştüğünün” bilgisini vermesi gerek mez miydi?

Binali Yıldırım Aramasaydı Ne Olacaktı İsmail Küçükkaya?

- Binali Yıldırım’ın danışmanı “İmamoğlu ile görüşüyorsun, bizi niye aramıyorsun” diye arayıp uyarmasa Küçükkaya, AK Parti adayını aramayacak mıydı?

- Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile otelde yüz yüze görüşme yapıldığını, ancak kendisiyle sadece telefonda görüşüldüğünü bilmiyordu. Bu durumda, “adalet”ten nasıl bahsedebildin Küçükkaya?

- Görüşme niye iki tarafın hazır bulunduğu bir ortamda yapılmadı? Küçükkaya’nın farklı ajandası mı vardı? Zan altında kalacağını bilmiyor muydu?

- Bir sunucunun, tarihî bir program öncesinde tartışmacılarla görüşmesi ve onlara konu başlıkları vermesi normal mi?

- Gazeteciliğiyle övünen Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanlarının “Bizi zor duruma düşürdün” diye kendisine baskı kurma cüretinde bulunmasını nasıl değerlendiriyor?

Hangisi Yalan Söylüyor, İsmail Küçükkaya mı, Ekrem İmamoğlu mu, Her İkisi de mi?

- Küçükkaya yüz yüze görüşmenin 2-3 dakika sürdüğünü iddia etmişti. İmamoğlu ise TRT’nin canlı yayınında otel odasındaki görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü söyledi. Hangisi doğru? Yoksa ikisi de mi yanlış?

- Sunucu üç konu başlığı söylediğini ifade etti. Bu üç soru başlığıyla sınırlı kalındı mı, konular Binali Yıldırım ve ekibine verildi mi?

- Binali Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş “Küçükkaya’yı ben aradım” dedi. Küçükkaya ise kendisinin aradığını ifade etti. Kim doğru söylüyor? (Ki gelişmeler Ömer Sertbaş’ın doğruyu söylediğini ortaya koyuyor)

- İmamoğlu’nun programda her soruya hazırlıklı çıkması, yayın sırasında soru bitmeden grafikler ortaya koyması tesadüf mü?

- Moderatörün seçime itiraz ve oy farkıyla ilgili konularda Yıldırım’ı konuşturmaması normal miydi?

- Adliyede sayıma itiraz başvurusu görüntülerinin ve VIP’teki küfrün kayıtlarının ortaya çıkmasına rağmen Küçükkaya, bunları niye Ekrem İmamoğlu’na hatırlatmadı.

- Program sonunda Küçükkaya’nın Yıldırım’a ‘tarafsızlığını’ zoraki tescil ettirme gayreti ‘skandal görüşmenin ortaya çıkması’ ihtimaline karşı alınmış bir tedbir miydi?

- Skandalın ortaya çıktığı önceki akşamki Habertürk yayınında konunun daha fazla irdelenmesi gerekirken, apar topar tartışmanın kapatılması ve reklama gidilmesi bir talimatla mı yapıldı? Program moderatörü Didem Aslan Yılmaz’ın, mevzuyu kapatıp reklama gitmeden önce canlı yayında yazıştığı kişi kimdi? CHP adayının köşeye sıkıştığı konularda TV kanallarına ve moderatörlere baskı mı yapılıyor?

- Bu gizli yüz yüze görüşme Binali Yıldırım ve ekibi ile yapılsa Ekrem İmamoğlu görüşmeyi moderatör tarafından bilgilendirilmeden başka kaynaklardan duysa ne düşünürdü? Böyle bir skandal, görüşmeden dört, adaylar için hayati nitelikteki programdan bir gün sonra kamuoyuna yansısa CHP bu hadiseyi nasıl yorumlardı?

- Programda 31 Mart gecesi (seçim sonucuna hiçbir şekilde etki etmeyen) AA’nın veri kesintisi üzerinde ısrarla durulurken, seçim sonucunu doğrudan etkileyen oy hırsızlığı belgelerinin hiç sorulmaması önceden planlı mıdır?