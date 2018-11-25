Basit yöntemlerle varise çare

DÜZENLİ SPOR

Özellikle bacak kaslarını çalıştıran, tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi sporlar bacak toplar damarlarındaki kanın kalbe doğru hareketini hızlandırıyor. Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih edin. Aktiviteleri düzenli olarak yapmaya çaba gösterin. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığından, düzenli egzersiz ve sporu ihmal etmeyin.

BESLENMEYE DİKKAT

Fazla kilonuz varsa kilo vermeye çalışın. Beslenmenize dikkat edin ve sık aralıklarla az miktarlarda beslenin. Öğünlerinizde sebze ağırlıklı ve bol lifli yiyeceklere yer verin. Kabız olmamaya çalışın. Bol sıvı tüketin. Bol sıvı tüketmek kanın akışını ve vücutta biriken atıkların atılımını kolaylaştırıyor. Damar hastalıklarının önemli sebepleri olan alkol ve sigaradan uzak durmak da çok önemli.

AŞIRI SICAK ORTAMLARDAN KAÇMA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan “Sauna, hamam, kaplıca gibi sıcak ortamlarda bulunmak varis şikayetlerinizi arttıracağından bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Hatta güneş altında uzun süre kalmayın. Bacaklarınızı sıcak kuma gömmekten de kaçının” dedi.

TOPUKLU AYAKKABI TERCİH ETMEMEK

Bacak kasları toplar damarlar için pompa görevi gördüğünden bu kasları yetersiz çalıştıran yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçının. Bacak bacak üstüne atma, bağdaş kurarak ya da çömelerek oturma gibi hareketler de toplar damarlardaki kanın kalbe geri dönüşünü engellediğinden bu hareketlerden kaçının.

DAR GİYMEMEK

Vücudunuzu sıkan, özellikle karnınızda baskı oluşturan dar kıyafetlerden kaçının. Pantolon ve eteklerin bel kısmını fazla sıkmayın. Taytlar, dar iç çamaşırları ve benzeri kıyafetler de kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan kalbe dönen dolaşımı engelleyerek bacak toplar damarlarında kanın daha çok göllenmesine neden oluyor.

VARİS ÇORABI

Varis çorabı giymek, varis tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Doktorunuzun önereceği uygun basınçtaki ve ölçüdeki varis çoraplarını giymeyi ihmal etmeyin.

DOKTORA BAŞVURMA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Varis şikayetleri, alınan önlemlere rağmen geçmiyorsa ve yaşam kalitenizi bozuyorsa mutlaka bir an önce hekime başvurun” dedi.