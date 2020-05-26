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Aktüel

Başiskele’de bayram sokaklardan evlere sığdı

Başiskele Belediyesi, sevilen masal kahramanları ve geleneksel orta oyunu karakteri Hacivat ile bayram boyunca evlerinde kalan çocuklara bayram heyecanını yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:31:23 -
Başiskele’de bayram sokaklardan evlere sığdı

Başiskele Belediyesi, sevilen masal kahramanları ve geleneksel orta oyunu karakteri Hacivat ile bayram boyunca evlerinde kalan çocuklara bayram heyecanını yaşattı.


Ramazan Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle her yıl olduğundan daha farklı kutlandı. Başiskele Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayram coşkusunu yaşaması için harekete geçti. Masal kahramanlarından pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız ve geleneksel orta oyunu karakteri Hacivat kostümü giyen tiyatrocuların bulunduğu kortej Başiskele’yi mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak çocukları sevindirdi.


Büyük küçük herkesin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çocuklar balkonlar ve pencerelerden alkışlarla eşlik ettiler ve neşeli şarkılarla doyasıya eğlendiler. Bazı çocuklar ise sevinçlerini sosyal mesafeye uyarak sokaklara taşırdı. Ramazan Bayramı’nın 3 günü süren eğlenceli etkinlikten dolayı çocuklar ve aileleri belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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