Başınıza bela olmasın! İcralık araçtaki ucuz fiyata dikkat

Son günlerde gündeme gelen “icralık ikinci el araçların ihalesi” konusuyla ilgili olarak Otomerkezi.net sektörel öngörülerde bulundu. Konu hakkında birçok belirsizliğin var olduğuna dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Bahsi geçen 700 bin rakamı gerçeği yansıtmadığı gibi bu araçların birçoğu terk edilmiş ve uzun yıllar otoparkta bekleyen araçlardır.

Sadece otomobil değil, traktöründen elektrikli bisikletine kadar kırılımı çok geniş bir havuz. Trafiğe çıkabilecek otomobil sayısı ise ancak ortalama 25 bin adete ulaşır. Asılsız olarak iddia edildiği gibi 700 bin araç var olsa dahi bu araçların bir anda satışa çıkması mümkün değil" dedi.

"Trafiğe çıkmaları zaman alır"

Karakaş şöyle devam etti: " Satışa çıksa dahi bu araçlara teminat ödeyebilecek, akabinde nakit satın alabilecek, serviste eksiklerini yaptırabilecek güce sahip bir tüketici profilimiz maalesef yok. Geçmiş hasar durumları, güncel mekanik durumları hakkında en ufak bir bilgi de yok ve ekspertiz şansı bulunmuyor. Çekme belgeli bu araçların onarımı, toparlanması, muayenesi, trafiğe tekrar çıkması ise en az 6 ayı bulacaktır. En önemlisi tamamen nakdi olan tüketiciler sadece satın alma şansına sahip ve hiçbir finansman modeli sunulmadığı için ikinci el araç pazarında fiyatları gözle görülür biçimde düşürmeyecektir.”

"İade şansınız da yok"

İkinci el araç fiyatlarının son 2 ayda düşüş trendinde olduğunu ve son haftalarda stabil seyrettiğini ifade eden Karakaş, “Uzun yıllardan bu yana bu tür ihaleler düzenli olarak yapılıyor. Ancak bu ihalelere katılmış olanlar çok iyi bilirler ki araçlara önden ekspertiz yaptırma şansınız olmadığı gibi araçların kapısını, kaputunu açma şansınız dahi yok. Kilometresini dahi bilmiyorsunuz.

Tabiri caizse kapalı kutu; satın alacağınız aracın motor, mekanik durumu hakkında bilgi alamıyorsunuz. En önemlisi belirli bir finansman modeli de sunulmuyor. Sadece nakdi gücü olan satın alabiliyor ve belirli bir teminatın ödenmesi gerekiyor. Araçta bir sorun çıktığı durumda iade şansınız da bulunmuyor.” dedi.

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