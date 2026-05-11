Basın mensubu katledildi! 3 sanığa müebbet

Beylikdüzü'nde otoparkta çıkan tartışmada basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş'un silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen ile taraf avukatları katıldı. Maktulün babası müşteki Şenol Kurtuluş da duruşmaya geldi.

Müşteki Şenol Kurtuluş, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Son sözü sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanıklar Sonkan Gökmen ve Aras "hırsızlık" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, Atakan Gökmen'in "nitelikli yağma" suçundan beraatına, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatı kararlaştırıldı.

Heyet, tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Yakuplu'daki restoranda bulunduğu belirtilmişti.

Sonkan Gökmen'in otoparkta bariyerin önünde aracıyla bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a laf attığı, ardından Asilcan Aras'la birlikte maktule saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Aras'ın maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Sonkan Gökmen'in yanına gittiği ifade edilmişti.

İddianamede maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonuyla kendi cep telefonunu aradığı, sanık Atakan Gökmen'in buna cevap verdiği, maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu, bunun üzerine Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği anlatılmıştı.

Sanık Atakan Gökmen'in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği, sanıkların olaydan sonra diğer sanık Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattıkları ve birlikte Esenyurt'taki eve gittikleri aktarılan iddianamede, sanık Atakan Gökmen'in "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.