Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler

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Halkın özgür iradesiyle girdiği her şeçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki Başbakanlığını yaptığı hükümeti, devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurturken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Yeşilçam'ın arsızlarından Müjde Ar, Osman Kavala'yı sahiplenen Abdullah Gül'e övgülerde bulundu.

‘Ar’sız Müjde, Gül için şunları söyledi:

Diğer sağ partilerinde konuşmalarını önemsiyorum. Abdullah Gül bu kadar hukuksuzluk karşısında neden konuşmaz diye düşünüyordum. Bu açıdan Abdullah Gül'ün çıkışı da çok önemlidir. Bu açıklamalarla ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik. Metinde de belirttiğimiz üzere bu hukuksuzluğun karşısında gezi ruhuyla dimdik duruyoruz. Vicdanlı insanları da bu duruşa davet ediyoruz. Bizler, sinemacılar, kadınlar ve laik cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz.

"Başın göğe erdi mi?"

Müjde Ar'ın sözleri sonrası vatandaşlar Abdullah Gül'e "Müjde Ar'dan övgüyü aldın, başın göğe erdi mi?" sözleriyle tepki gösterdi