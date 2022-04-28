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Gündem Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler
Gündem

Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler

Ahlaksız Yeşilçam'ın dizilerinin oyuncusu Müjde Ar, cezasını bulan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'ya arka çıkması nedeniyle eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü öve öve bitiremedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:47:00 - 2022-04-28 17:09:03
Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler

 yeniakit.com.tr 

Halkın özgür iradesiyle girdiği her şeçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki Başbakanlığını yaptığı hükümeti, devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurturken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Yeşilçam'ın arsızlarından Müjde Ar, Osman Kavala'yı sahiplenen Abdullah Gül'e övgülerde bulundu.

‘Ar’sız Müjde, Gül için şunları söyledi:

Diğer sağ partilerinde konuşmalarını önemsiyorum. Abdullah Gül bu kadar hukuksuzluk karşısında neden konuşmaz diye düşünüyordum. Bu açıdan Abdullah Gül'ün çıkışı da çok önemlidir. Bu açıklamalarla ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik. Metinde de belirttiğimiz üzere bu hukuksuzluğun karşısında gezi ruhuyla dimdik duruyoruz. Vicdanlı insanları da bu duruşa davet ediyoruz. Bizler, sinemacılar, kadınlar ve laik cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz.

"Başın göğe erdi mi?"

Müjde Ar'ın sözleri sonrası vatandaşlar Abdullah Gül'e "Müjde Ar'dan övgüyü aldın, başın göğe erdi mi?" sözleriyle tepki gösterdi

 

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Yorumlar

oflu baba

FECRI EBCIOGLU IKINCI KEZ GAZOZUNU ACMAK ICIN SENI OBUR DUNYADA HASRETLE BEKLIYOR MUJDE AR. SEN DIYORSANKI BEN ABDULLAH GULE ACTIRICAGIM O ZAMAN BASKA.

hatırla

Evet şevki yılmaz dediği gibi bunlar seni yerden göğe sığdıramadılarsa yanlış yolda olduğunun resmidir seni övecek başkası kalmadı herhalde
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