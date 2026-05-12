Başıboş sokak köpeği ve itperest terörü bitmiyor!

Şanlıurfa’dan kameralara yansıyan görüntülerde, okula gitmek için evlerinden çıkan iki küçük kardeş, dışarıdaki azgın köpek sürüsünü fark edince duvarın arkasına saklanıp bekledi. Yola çıkmaya hazırlanan küçük çocukları gören başıboş köpek sürüsü iki çocuğa saldırırken, çocuklar da son anda kendilerini eve atarak feci sondan kurtuldu. Çocuklar kapı arkasında beklerken, bir büyük çıkıp taş atarak sürüyü uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak ne yaptılarsa azgın köpekler çocukların evden çıkıp okula gitmelerine izin vermedi.

“BU İSRAİL İŞBİRLİĞİDİR!”

Çocukların artık evlerinden çıkamadığı bir hal alan başıboş sokak köpeği terörüne tepki gösteren binlerce vatandaş, itperestlere ve sorunu çözmeyen belediyelere ağır ifadeler yöneltti. Vatandaşlar, “Sürü halinde dolaşan yırtıcı saldırgan bir hayvanın başıboş gezmesini isteyen halk ve insan düşmanıdır. Bu hayvanlara hiç bir ülke bakmaz ve sokakta tutmaz gelişmeyen bir kaç ülke haricinde. Köpek sayısını arttıran lobi ve besiciler çocuk düşmanıdır”, “İtetaparlar sağda solda belediyelerin başıboş köpekleri toplamasına engel oluyorsunuz. İnsanların okula pazara ve sokağa çıkmaması için köpekleri toplatmıyorsunuz.

Bundan şunu manayı çıkarttım bu İsrail işbirliğidir!”, “Bizlere bunları reva görenlerin iki yakasını bir araya getirmesin Rabbim. Yeter artık ya milletin çocuklarına huzur yüzü göstermediniz be. Bu nedir arkadaş ya. Vallahi de billahi de Serengeti’de hayatta kalma şansın daha fazla yazıklar olsun ülke ne halde”, “Bu sürü halindeki köpekler öyle başıboş gezer vaziyette değil, avına kitlenmişçesine uzaklardan koşarak saldırmaya geliyorlar. Aklı bulanan bazı kişiler kesin çocuklar birşey yaptı der şimdi. Bizim de bahçemizde köpeğimiz oldu ama hiç bu devirdeki gibi saldırma olayları olmadı”, “Cumhurbaşkanım bu çocuklar sürü halinde dolaşan bu hayvanların içinden nasıl geçecekler? Normal bir insan buradan geçemez, artık toplayın, belediyelerle olmuyor” şeklinde yorumlarla soruna çözüm bulunmasını istediler.