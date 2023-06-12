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Yerel Başıboş köpekler, koyunları telef etti
Yerel

Başıboş köpekler, koyunları telef etti

Yeniakit Publisher
2023-06-12 15:57:00 -
Başıboş köpekler, koyunları telef etti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 3 başıboş köpek, ağıla girerek 4 koyunu telef etti.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Yiğit’e ait 65 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla 3 adet köpek girdi. Sürünün içerisine giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. 65 koyunun içerisinden 4 adet koyunu telef eden köpekler, Abdulkadir Yiğit’in seslenmesi üzerine sürünün içinden çıkarak ormanlık alana kaçtı. Köpekler kısa süre sonra gözden kaybolurken telef olan 4 koyun kanlar içerisinde yerde kaldı. Ayrıca yaklaşık 5 koyunun da yaralandığı öğrenildi.

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