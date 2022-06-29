Başıboş köpekler Avcılar’da kabus yaşatıyor

Başıboş sokak köpekleri pek çok ilde büyük sorun haline geldi. Özellikle av, bekçi ve çiftlik köpeği gibi iri güçlü köpekler çeteleşmeye ve sürü halinde dolaşmaya başladı. İstanbul Avcılar'da da son zamanlarda benzer bir tablo çiziliyor. Avcılar'ın Karadut ve Mektep sokaklarında yaşayanlar, sürü şeklinde dolaşan köpeklerden yaka silkmiş durumda. Gece saatlerinde apartmanların önünde yuvalanan 8-10 köpek mahalleliye korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalleliler, "Akşam saatleri bir yere gidip gelmekten korkmaya başladık. Adım atar atmaz saldırmaya, peşimizden koşmaya başlıyorlar. Özellikle çocuklar ve yaşlılar evlerden çıkmak istemiyor" ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ise köpekler bir anne ve küçük kızına zor anlar yaşattı. Dakikalarca köpeklerden kaçmaya çalışan anne kızın yardımına çevredeki bir inşaatta çalışanlar yetişti. Yaşanan olayın ardından belediyeye durum aktarıldı. Alınan cevap ise herkesi şaşırttı. Belediye köpeklerin sağlıklı ve küpeli olduğunu bu konuda hiçbir şey yapamayacaklarını belirtti.

Köpeklerin saldırısına uğrayan anne “Sağlıklı ve küpeli köpekler tarafından sokak ortasında yaralansaydık alacağımız cevap aynı mı olacaktı? Aylardır köpekler sebebiyle sokağa adım atamıyoruz. O akşam kızım ya da ben yaralansaydık, şans eseri bize yardım edenler olmasaydı yine aynı açıklama yapılacak mıydı? Köpeklerin kayıtlı olması birilerine zarar vermeyeceği anlamına mı geliyor. Bizim yaşadığımız bu olaydan önce aynı apartmandan bir başka kişi de köpeklerin kendisini yaralamasından son anda kurtuldu. Bir, iki ve sonunda biri feci şekilde yaralanacak belki de can kayıplarına yaşanacak. Lütfen artık birileri bu işi önemsesin” açıklamasında bulundu.

Çete halinde dolaşan köpeklerden dolayı belediyeye başvuru yapanlar ise “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şikayetiniz üzerine, belirtilen bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştur. Çevredeki köpeklerin küpeli, kısırlaştırılmış ve sağlıklı oldukları görülmüştür. Müdürlüğümüzün, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, küpeli ve sağlıklı sokak köpeklerine, bir vatandaşımızı ısırma durumu haricinde müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Küpesiz sokak köpeklerine yönelik kısırlaştırma, aşılama ve küpe takma çalışmalarımız her hafta düzenli olarak devam etmektedir” cevabını veriyor.

Bu açıklamanın ardından ise akıllara “İnsanlar köpeklerin saldırısıyla ölmeden, yaralanmadan bir önlem alınmayacak mı?” sorusu geldi.

Sahipsiz sokak köpeklerine karşı ne yapılacak?

Kısa bir süre önce Başıboş Köpek Sorunu Platformu Sözcüsü Avukat Devrim Koçak, Türkiye'de köpek sürülerinin, saldıran sahipsiz köpeklerin nerede olduğunun tespit edildiği ve istatistiğinin tutulduğu bir internet sitesinin açıldığını açıklamıştı. Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar web sitesi üzerinden olayı yaşadıkları bölge ve saldırıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunabiliyor. Böylelikle vatandaşlar hangi mahallelerde köpek saldırı riski olduğunu öğrenebiliyor.

Şu anda sokaklarda sahipsiz köpeklerden kaynaklanan bir tehdit bulunduğunu, köpek saldırısına maruz kalıp yaralanan hatta hayatını kaybedenler olduğunu anlatan Koçak, buna çözüm bulmak amacıyla platformun çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Koçak, "Bir web uygulamasıdır. Bu bir başıboş köpek haritası. Bu uygulama kullanıcı dostu bir uygulama. Üye olmanıza gerek yok. Köpek sürüsünü gördünüz. Fotoğrafını çekiyorsunuz, konumunuzu belirliyorsunuz, oraya atıyorsunuz. Saldırıya uğradıysanız, 'Şurada saldırıya uğradık.' Bir fotoğraf yüklüyorsunuz, konum... Böylece harita giren kullanıcılara nerede köpek sürüsü olduğunu, nerede saldırı olduğunu bunu emoji gibi şeylerle gösteriyor. Burada bir köpek saldırısı, burada bir köpek sürüsü var gibi...” dedi.