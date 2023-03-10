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Aktüel Başıboş köpek okul bahçesinde dehşet saçtı
Aktüel

Başıboş köpek okul bahçesinde dehşet saçtı

Batman'da okul bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci ve öğretmen yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:35:00 - 2023-03-10 23:36:14

Batman'da okul bahçesinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci ve öğretmen yaralandı. Batman Sosyal Bilimler Lisesinde dün öğle saatlerinde başıboş bir köpek, bahçede oturan 10. sınıf öğrencisi Kerem Aydın'a saldırarak bacağından ısırdı.

Durumu gören öğretmen ve idareciler köpeği bahçeden çıkarmak isteyince başıboş köpek bu kez tarih öğretmeni Mehmet Nuri Çelik'in kolunu ısırdı.

Çelik, arkadaşlarının yardımıyla köpekten kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan öğrenci ve öğretmen, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Memur Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, Çelik'i okulda ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çelik, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla öğrenciyi kurtardıklarını, ancak bu kez de köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Ciddi şekilde yaralandığını bildiren Çelik, "Arkadaşlar, görevliler ve idarecilerimiz beni köpekten kurtardılar. Hastanede tedavinin ardından taburcu oldum. Sahipsiz köpekler okul bölgesinde ciddi tehdit oluşturuyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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