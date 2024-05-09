  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'500 ve 1000 liralık banknot basılacak' iddiası hakkında önemli açıklama!

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Özgür Özel’e “kahramanım” diyen Arınç faka bastı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor

CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Aracına bunu taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!
Gündem Başıboş köpek kazaya sebep oldu!
Gündem

Başıboş köpek kazaya sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 18:29:00 - 2024-05-09 18:30:20
Başıboş köpek kazaya sebep oldu!

Sivas'ta aracıyla seyreden M.K. adlı sürücü önüne aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı.

Kaza Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı’nda yaşandı.

M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra karşı şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada başka yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23