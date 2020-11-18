"BASE 2020" sergisi Tophane-i Amire'de sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde desteklemeyi amaçlayan BASE tarafından bu yıl "Uzak Yakın" temasıyla hazırlanan sergi, Tophane-i Amire'de ziyarete açıldı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen BASE sergisinde, 22 şehirdeki 32 üniversiteden 102 sanatçının eseri yer alıyor.

BASE İstanbul'un kurucu ortağı Ali Kerem Bilge, AA muhabirine, BASE projesinin 2017 yılında başladığını söyledi. Bilge, "BASE'yi Türkiye'de yeni mezun olan güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin sanat camiası, sanatseverlerle ve kamuoyuyla tanışabilmesi için kurduk. Çünkü Türkiye'de 35 şehirde yaklaşık 76 üniversitenin güzel sanatlar fakültesi var ve bu fakültelerin İstanbul'da kümelenmiş sanat, kültür ortamına erişimi de yok. Her yıl da çok yetenekli arkadaşlarımız bu üniversitelerden mezun oluyor." dedi.

Bilge, mezun olan öğrencilerin hazırladığı eserlerden her yıl bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Mimarlık dışında tekstil, geleneksel Türk sanatları, seramik, resim, fotoğraf, video, grafik ve heykel gibi tüm bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız BASE'ye başvuruyorlar ve biz her yıl o yılın mezunları arasından, jürimizin seçkisiyle 5 günlük 'BASE' adlı sergiyi gerçekleştiriyoruz. Dördüncü senemizdeyiz ve bugüne kadar yaklaşık 20 bin ziyaretçi bu genç, yetenekli arkadaşlarımızı takip etme şansı elde etti. Genç sanatçılar için de cesaretlendiren ve kariyerlerinin başında teşvik edici bir organizasyona dönüştü."

Bu yıl pandemi dolayısıyla atölyelerin kapanmasıyla birlikte öğrencilerin eser üretme konusunda çeşitli zorluklar çektiklerine de işaret eden Bilge, "Bu yıl genç sanatçıların gözünden olan bu eserleri sergilemek adına çok uğraştık. Sergi, aynı zamanda 'www.base.ist' adresinden de takip edilebilecek." ifadelerini kullandı.

- "Ortak bir takım temalar da sergide var"

BASE sergi küratörü Derya Yücel ise bu yıl yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle BASE'ye daha az başvurunun yapıldığı bilgisini vererek, "Sanat alanlarından değerli uzmanların ve aktörlerin olduğu bir seçici kurulumuz var. Ben de o seçici kurul içerisindeyim. Bize başvuru yapan dosyalar içinden fiziksel mekanda kaç öğrencinin eserini sığdırabileceğimizi düşünerek bir seçki yapıyoruz. Bu seçkiyi de her yıl farklı başlıklar altında bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Yücel, BASE'ye başvuru yapan projelere de değinerek, şunları anlattı:

"Her bir genç sanatçı adayı kendi gündemi, zamanı ve tanıklığı etrafında üretimler gerçekleştiriyor. Doğal olarak bu yıl pandemiye de dokunan veya pandeminin aslında hepimizin yaşamında yol açtığı ekonomik, psikolojik, fiziksel, ruhsal çalkantıların yapıtlara da yansıdığını gördük. O yüzden de bu yılın başlığını 'Uzak-Yakın' olarak belirledim. Uzak-yakın bugünlerde özellikle mesafeyi ve teması, fiziksel uzaklığı ve yakınlığı aslında hayatlarımızda hiç de metaforik olmadığı kadar güçlü bir şekilde hissettiğimiz dönemdeyiz. Sanat her zaman o uzaklıkları yakınlaştıran, izleyiciyle yapıt arasında, sanatçıyla toplum arasında bir diyaloğu başlatabilecek bir noktadadır. Dolayısıyla serginin başlığı, o mesafeyi ve teması aslında hem hayatımızda hem de sanata yansımasını konu edindi diyebilirim."

Bu yıl sergide farklı disiplinlerden oldukça çeşitli eserlerin yer aldığına dikkati çeken Yücel, "Genel olarak ortak birtakım temalar da sergide var. Öncelikle bu pandemi sürecinin ortaya çıkardığı meseleler, endişe ve kaygı yüklü çalışmaların yanında daha çok sanatçıların odaklandıkları bazı temalar var. Beden, kimlik, ekoloji, çevre, kentsel dönüşüm gibi belirli temalar sanatçıların üretimlerine yansımış." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen BASE'nin bu yılki seçici kurulunda Yücel'in yanı sıra Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Azade Köker, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Lalin, Akalan, Leyla Gediz, Meriç Hızal, Moiz Zilberman, Nancy Ataken, Onur Gökalp, Öner Kocabeyoğlu, Osman Erden, Saruhan Doğan, Vahap Avşar ve Yusuf Sevinçli yer alıyor.

Ücretsiz olarak 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergiye, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek.

Sergiyi fiziksel olarak gezmek isteyenler "www.base.ist" adresi üzerinden ziyaret günü ve saat aralıklarını inceleyerek, kayıt yaptırabilecek.

Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda ve Digilogue'un dijital sanat partnerliğinde düzenlenen BASE 2020'nin sergisi, aynı zamanda online olarak "www.base.ist" adresinden de gezilebilecek.