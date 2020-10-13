Başbuğ Ermenistan'ın neden kurulduğunu açıkladı

Katıldığı televizyon programında Ermenistan ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, "İran'ın Azerbaycan ile dillendirilmeyen tarihi bir çekişmesi var. Azerbaycan'da hep Güney Azerbaycan olarak kullanılan bir terim var. Çarlık Rusyası ve İran ile Türkmençayı anlaşmasıyla Türk hanlıklıkları ele geçirildi. Bugün Türk dünyası ile aramıza Ermenistan diye bir devlet kurdular. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan PYD yapısını biz durdurduk." diyerek yüz yıl önce kurulan tuzağın bugün de kurulmaya çalışıldığını söyledi.