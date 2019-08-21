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Başbakandan ABD'ye cevap: Savaş gemilerini gönderiyoruz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik için kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:38
Başbakandan ABD'ye cevap: Savaş gemilerini gönderiyoruz

Başkent Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı.

Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde kurulacak koalisyona, gözetleme uçağı ve savaş gemisiyle destek vereceklerini bildirerek, petrol tankerlerinin serbestçe hareket etmesini sağlamanın Avustralya'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

Bölgedeki nakliyenin aksatılmasının Avustralya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturduğuna işaret eden Morrison, "Yani ekonomimiz için potansiyel bir tehdit" dedi.

Basın toplantısında, Başbakan Morrison ile Savunma Bakanı Reynolds, Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki rolünün yalnızca nakliye yollarını korumakla sınırlı olacağını, koalisyona katkı verecek gözetleme uçağı ve savaş gemisinde de toplam 200 askeri personelin görev yapacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:38
  1. Avustralya Başbakanı Scott Morrison

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  • ahmetahmet32 dk önce
    bayraklarindan da anlasilacagi uzere abd, avustralya, y.zelanda, kanada...bunlarin hepsi sinsi siyonist hizmetkari kaatil ingiliz turevidir! canakkalede de bu kaatiller dedelerimize karsi kullanilmistir

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